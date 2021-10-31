Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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