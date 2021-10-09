Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."