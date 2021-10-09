Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz."
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."