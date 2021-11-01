Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit er Çiftçi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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