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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi Açıklaması

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi Açıklaması

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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