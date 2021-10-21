Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır."
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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