Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız... - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir."

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
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