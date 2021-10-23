Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri