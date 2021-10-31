Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi.

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ile F-16 görüşmesi) Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile F-16 görüşmesi) Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm."
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