Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi.
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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