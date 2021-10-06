Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?"

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. - Haberler
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