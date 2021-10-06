Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?"
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri