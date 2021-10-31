Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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