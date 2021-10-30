Son dakika haber... Bakan Yanık: Her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz (3)

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - 'GAZİANTEP MODELİNİ TÜM YURDA YAYMALIYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programların ardından Şehitkamil Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Gaziantep modelinin tüm iller için örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak görev ve sorumluluk alanları içerisinde ülkenin her noktasına eşit hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "Ülkemiz her noktasıyla büyük değerlere sahip. Biz bakanlık anlamında bakanlığımızın görev ve sorumlulukları alanında milletimize hizmet ederek ülkemizin tüm şehirlerine hizmeti götürmeye ve yaymaya çalışıyoruz. Bundan sonra da el birliği ile bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bugün teslim ettiğimiz 100 konutun ailelerimize, çocuklarımıza öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,