Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum.
Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde yollar, tüneller ve projeleri gerçekleştiriliyor" dedi. - ZENGİLAN
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