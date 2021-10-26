Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde yollar, tüneller ve projeleri gerçekleştiriliyor" dedi. - ZENGİLAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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