Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum. - Haberler
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Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Burada faaliyet gösteren Türk şirketlerine teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde yollar, tüneller ve projeleri gerçekleştiriliyor" dedi. - ZENGİLAN

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