Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz PKK /YPG ile mücadele etmeyecek miyiz?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz Pkk / Ypg ile mücadele etmeyecek miyiz? Bize muhalefet edin ama ülkenin çıkarlarına muhalif olmayın" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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