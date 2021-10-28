Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz PKK /YPG ile mücadele etmeyecek miyiz? - Haberler
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz PKK /YPG ile mücadele etmeyecek miyiz?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz PKK /YPG ile mücadele etmeyecek miyiz?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz Pkk / Ypg ile mücadele etmeyecek miyiz? Bize muhalefet edin ama ülkenin çıkarlarına muhalif olmayın" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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