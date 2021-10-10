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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60'ıncı yıl dönümü için düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60'ıncı yıl dönümü için düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle 11-12 Ekim tarihlerinde Belgrad'da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, özel konuk olarak davet edildiği toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirecek. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağlantısızlar Hareketi 60. yıl dönümü toplantısına özel konuk olarak katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belgrad'dayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise dün Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için Belgrad'a doğru yola çıktıklarını duyurmuştu.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da

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