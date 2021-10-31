Son dakika: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede,...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunulduğu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması...
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunulduğu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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