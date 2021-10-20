Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla elektrik fiyat ortalaması megavat saat başına 41 avro olup, Almanya, Fransa ve İtalya'ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir." - ANKARA

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