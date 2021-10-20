Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla elektrik fiyat ortalaması megavat saat başına 41 avro olup, Almanya, Fransa ve İtalya'ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir." - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu...
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum