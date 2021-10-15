Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7'ye yükseltiyoruz." - ANKARA

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