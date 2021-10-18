Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 üyesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte bu kadar geç kalması üzücüdür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 üyesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte bu kadar geç kalması üzücüdür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 üyesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte bu kadar geç kalması üzücüdür" dedi. - LUANDA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi