Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, 'Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, "Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için,

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, "Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, "Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi. İstediğin gün randevuyu verdi. Yalan yanlış açıklamalarla da medyayı halkı kandırmaya çalışıyorsun" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, 'Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu... - Haberler
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