Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında,

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir" dedi. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la ne konuştular? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika: G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la ne konuştular? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title