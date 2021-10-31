Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir" dedi. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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