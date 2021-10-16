Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) 'İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) "İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) "İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : ( Almanya ile ilişkiler) "İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) 'İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve... - Haberler
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