Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir."
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir."
AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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