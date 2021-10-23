Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir." - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir."

AA / Esin Işık - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir."

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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