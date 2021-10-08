Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Adana'da

ADANA (İHA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lezzet Festivali ve toplu açılış töreni ile partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katılmak üzere yarın Adana'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.30'da Ceyhan ilçesinde temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Erdoğan, Merkez Park'ta Lezzet Festivali'nin açılışını yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına iştirak edecek, ardından üniversitenin hizmet binalarının açılışını yapacak.

Erdoğan akşam 19.00'da da Adana Müzesinde gençlerle buluşacak.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Adana'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adana'ya yakışır şekilde karşılayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra Adana'ya geleceğini belirten Ay, "Yarın hasret bitecek. Adanalı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı hasretle, coşku içerisinde karşılayacak. Biz AK Parti Adana teşkilatları olarak hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. - ADANA

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