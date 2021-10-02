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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan, çaba harcayan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs salgınının aşının yaygınlaşmasıyla etkisini yavaş yavaş kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimden ticarete, siyasetten diplomasiye kadar hemen her alanda hayatın tekrar eski ritmine döndüğünü görüyoruz. Normalleşme ile beraber, salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar, salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar, gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler, gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz, siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Kültürel ırkçılığın sadece Türkiye'deki vatandaşları etkilemediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur. Bizim sivil toplum kuruşlarımızın inisiyatif alıp meseleyi sahiplenmesi, diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan işbirliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu konuyu daha fazla gündemine alarak çalışmalarını yoğunlaştırmasında bu bakımdan büyük fayda görüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

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