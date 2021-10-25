Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir."
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir." - ANKARA
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