Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir." - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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