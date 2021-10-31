Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor."
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