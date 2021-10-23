Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri) Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri) Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri) Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri