Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Geçen hafta salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılış töreni düzenledik. Böylece 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. 5'inci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz, hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan, başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimi sürdürebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve iş birliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Nilüfer'deki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan'a açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından yapılan ve Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının basıldığı tablo hediye edildi. Erdoğan, "Bu tablo CNC tezgahında yapılmış. Emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Anacığımı sürekli bana hatırlatacakları için yine ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklar, annelerinizin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin" dedi.