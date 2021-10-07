Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Son Dakika Haberleri
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