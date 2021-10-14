Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

???????Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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