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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü kapsamında düzenlenen üst düzeyli toplantıya katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. - BELGRAD

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Haber: Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü - Haberler
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