Son dakika... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): 'Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir... - Haberler
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Son dakika... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): "Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin):

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): "Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz.

Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): "Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Son dakika... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): 'Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir... - Haberler
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