Son dakika... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): "Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir...
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): "Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz.
Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): "Almanya'da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz" dedi. - İSTANBUL
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