Şentop: Türkiye ve İtalya iş birliği içinde çalışma iradelerini G20'ye de taşımalıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'nın Il Messaggero gazetesine verdiği makalede, "Türkiye ile İtalya, bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulmak için iş birliği içinde çalışma iradelerini G20'ye de taşımalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılımı nedeniyle, İtalyan gazetesi Il Messaggero'ya bir makale kaleme aldı. Şentop, makalesinde P20 zirvesi ile Türkiye- İtalya ilişkilerine değindi. Roma'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne az bir zaman kala, İnsanlar, 'Yeryüzü ve Refah' konularının öncelik olarak belirlendiği, Parlamento başkanlarını bir araya getiren P20 Zirvesi'nin büyük önem taşıdığını belirten Şentop, "P20 aynı öncelikler doğrultusunda salgının sebep olduğu sosyal sorunlar ve istihdam krizine çözüm önerileri, ekonomik büyümenin yeniden canlandırılmasına yönelik tedbirler ile çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alıyor. Türkiye olarak, bu konuların yanında tüm dünya için ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları da beraberinde taşıyan göç konusunu da uluslararası camianın ortak bir sorumluluk alanı olarak P20 gündemine taşıdık. Zira G20 artık sadece ekonomik ve finansal konuları değil, aynı zamanda insani ve sosyal meseleler dahil birçok konuyu ele alan bir platforma dönüştü" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ekonomik anlamda da potansiyeli yüksek, güçlü ilişkiler bulunduğuna işaret eden Şentop, "İtalya, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret alanında önemli bir ortağıdır. Geçtiğimiz yıl, 977 milyon dolarlık yatırımla İtalya, ülkemize en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu. Salgın öncesinde 20 milyar dolar olan iki ülke, aralarındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmayı sürdürmelidir. Bu bağlamda 2021 yılının ilk yedi ayındaki ikili ticaretin, salgın öncesindeki seviyeyi aşması umut vericidir. Tüm bunların yanında Akdeniz'in sıcak kanlı iki halkı arasındaki ilişkilerin sosyal ve kültürel olarak da geliştirilmesi Türkiye- İtalya ilişkilerini çok daha ileriye taşıyacaktır. İtalya ziyaretim çerçevesinde gerçekleştirdiğim üst düzey temasların, iki ülke ve G20 ülkeleri arasında halihazırda mevcut yakın ilişkileri daha da güçlendireceğini umut ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,