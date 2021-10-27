Seçer: "Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin'i kimse tutamaz"

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in muazzam ve vizyon ortaya koyan bir kent olduğunu belirterek, "Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin'i kimse tutamaz" dedi.

Başkan Seçer, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak, hizmetlerini ve projelerini anlattı, gündemdeki konuları değerlendirdi. Mersin'de 220 bin civarında kayıtlı Suriyeli olduğunu, bu sayının kayıt dışı ile birlikte 350-400 bini bulduğunu dile getiren Seçer, Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyonun 2 yıl daha uzatılmasını içeren tezkereye CHP'nin hayır oyu vermesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Seçer, "Cumhuriyet Halk Partisi grubu bence doğru olanı yaptı. Burada tabii terörle mücadeleyle, Suriye'yle ya da komşularla ilişkileri ayırmak lazım. Hepimiz teröre karşıyız. Nereden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle olursa olsun terörün yanında durmak ya da desteklemek mümkün değil. Suriye'de bizim soydaşlarımız var, akrabalık ilişkilerimiz var. Adana'da, Hatay'da, Mersin'de yaşayan ailelerin orada hala bağlantıları var" diye konuştu.

Bölgedeki olumsuzlardan en fazla etkilenen illerden birisinin Mersin olduğunu vurgulayan Seçer, "Biz orada bu çatışma ve kaos ortamının olmasını arzu etmeyiz. Bir an önce Suriye'yle ilişkileri düzeltelim. Orada bir an önce savaş ortamının ortadan kalkması gerekiyor, huzurun, barışın sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler algıları tuzla buz etti"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde zaman zaman güzel tartışmalar yaşandığını, meclis üyeleri ile aralarında bir sorun olmadığını kaydeden Seçer, ortak hedeflerinin Mersin olduğunu vurguladı. Zaman zaman farklı partilere mensup meclis üyelerinden hayata geçirdikleri hizmetlere yönelik teşekkürler aldıklarını kaydeden Seçer, "Hep söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partili belediyeler algıları tuzla buz etti. Hani, 'Fakiri fukarayı bilmez, yardımcı olmaz, sosyal yardımları kesecek? Bunlar belediyeleri, ülkeyi idare edemez?' Demek ki farklı şeyler oluyor" şeklinde konuştu.

"Belediyecilik halkımızın gönlüne girmek"

Mersin'in tarım, sanayi, ticaret, liman ve lojistik anlamında zengin bir kent olduğunu belirten Başkan Seçer, Türkiye'de en yüksek vergiyi ödeyen kentlerin başında geldiklerini söyledi. Seçer, Mersin'in gelir adaletsizliğinde Türkiye'de 2. sırada olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politikaları öncelediklerini belirterek, "Belediyecilik sadece beton, yol, büyük büyük binalar, imar rantı değil; belediyecilik halkımızın tam gönlüne girmek, soğuk havada onun yanında olup ortamı ısıtmak, sıcak havada ortamı soğutmak, açken doyurmak, acı çekerken onun acısını dindirmek. Belediyecilik bu. Millet İttifakının ya da Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin tam da yaptığı şu anda bu. Onun için ezber bozuldu. Ama bunu oy kaygısıyla yapmıyoruz bakın burası çok önemli. Bunu insani duygularla yapıyoruz" dedi.

"Metroyu bir toplu taşıma projesinin ötesine taşıyalım dedik"

Seçer, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı olan 3 Ocak 2022'de ilk temeli atılması planlanan Mersin Metrosuna dair de açıklamalarda bulundu. "Metroyu bir toplu taşıma projesinin ötesine taşıyalım dedik" diyen Seçer, şunları söyledi:

"Mersin çok kozmopolit bir yer. Mersin, Türkiye'nin özeti. Merkezde 4 ilçe var. 4 merkez ilçede sosyokültürel, sosyoekonomik yapı çok farklı. Şimdi yaptığımız 34,4 kilometrelik bir raylı sistem. İlk etapta 13,4 kilometre yeraltından geleceğiz. Doğu-batı aksından yeraltı metrosu. Zaten bize en çok maliyet getirecek olan bu proje. Sonra ikinci etapta Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi, o bölge çok hızlı gelişiyor. Orada da 8,4 kilometrelik bir tramvay hattı, bir ring düşünüyoruz. Yine metroya bağlayacağız. Şu anda ilk etapta, birinci etabın doğu noktasında, Tren Garının olduğu, eski otogarın olduğu bölgeden de Şehir Hastanesine ve yeni otogara çıkacağız."

Mersin Metrosunu medeniyet projesi olarak değerlendiren Seçer, projenin kentte sosyokültürel ve sosyoekonomik açıdan birçok sorunu çözeceğini vurguladı. Seçer, "Amerika'nın, İngiltere'nin, Paris'in ya da Rusya'nın yaptığı 100 yıl, 150 yıl önceki projeleri biz 2021 Türkiye'sinde şu anda Mersin'de yapacağız. Çok gözümde büyüttüğüm bir olay değil, onu da söyleyeyim. Şu anda İstanbul'dayız. 200 kilometre yaklaşık raylı sistemi var İstanbul'un ve 6 noktada da raylı sistem çalışması var. İstanbul bu noktalarda, neden Mersin olmasın? Mersin'in neyi eksik?" diye konuştu.

"Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin'i kimse tutamaz"

Mersin'in muazzam ve vizyon ortaya koyan bir kent olduğunun altını çizen Seçer, "İnşallah Allah'ın izniyle bizle beraber de çok daha büyük vizyon ortaya koyacak" dedi.

Şu anda Mersin'de 400 bin geçici koruma altında Suriyelinin barındığını ifade eden Seçer, "Bu yükü taşıyor. Bu kente de yazık, bu kentin insanına da yazık. Bizim 1 milyon 868 bin yerli nüfusumuz var ama misafirlerle beraber 2,3 milyonlara çıkıyor. Şimdi siz 5., 6., 7. sırada merkezi hükümet olarak vergi alıyorsanız, geri dönüşü de ona göre sağlayacaksınız. 81 il arasında merkezden yatırım alan 22, 23, 24, 25. sırada kent durumundasınız. Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin'i kimse tutamaz. Şu anda tutamıyor, zorluyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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