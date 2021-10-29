SARIGÜL: OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR YOKSA SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILMASINI ARZU EDERİZ

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kentte yaptığı esnaf ziyaretinin ardından partisinin il binasını ziyaret etti. Basın toplantısında bir basın mensubunun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Silivri soğuktur muhabbetini unutun, artık bunlar gündemde olmayacak' şeklindeki açıklamasını sorduğu Sarıgül, "Benim siyasi rakibim bahsettiğiniz isim değil. Benim siyasi rakibim Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey bir şey sorarsa cevap veririm. Benim vaktim çok kıymetli, her soruya cevap vermiyorum. Bizimki değişim hareketi. Bizimki tarlaya atılan tohumlardır. Ahmet'e kızarak, Mehmet'e kızarak, 'Ben bakan olamadım, şuraya gelemedim. Parti kuruyorum' değil. Biz düşüncelerimizin iktidara taşınmasını istiyoruz. Bizim öykümüz var, türkümüz var. Bahsettiğiniz arkadaşın hangi türküsü var? Geçmişinde hangi olay var?" dedi. AK Parti'nin dışında kimseyi siyasi olarak rakip kabul etmediklerini belirten Sarıgül, "Onların ne kategorileri ne emekleri ne yürekleri ne de geçmişteki siyasi çalışmalarını rakip olarak kabul etmeyiz. Sorun beyefendiye daha önce gençlik kolları başkanlığı yapmış mı? İlçe başkanlığı, il başkanlığı yapmış mı? Hangi olaya başkaldırmışlar? Sisteme başkaldıran bu ülkede gelir bir şey olur. Ben yılların Deniz Baykal'ına karşı başkaldırdım ve '35 sene Baykal dedik, hep kal demedik' diyerek başkaldırı yaptım. O beyefendiler hangi başkaldırıyı yapmışlardır. Onu sormak lazım" diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Denizli programının sona ermesinin ardından karayoluyla Uşak'a hareket etti.