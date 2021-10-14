Sarıgül'den 'siyasi cinayetlerin işlenebileceği' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Sarıgül'den "siyasi cinayetlerin işlenebileceği" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Politika
Sarıgül'den

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Hiç kimse oy almak için, oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını dahi kullanmamalıdır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Hiç kimse oy almak için, oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını dahi kullanmamalıdır. Bu, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü verici kelimelerdir." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'nın yiğitlik, mertlik ve cömertlik memleketi olduğunu söyledi.

Çankırı'ya ilerleyen zamanda tekrar geleceğini ve hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden herkesle omuz omuza olacaklarını belirten Sarıgül, "Geçen sefer Çankırı'ya geldiğim zaman Türkiye Değişim Partisi daha yeni kurulmuştu. Yürümek üzereydi, seçime girme yetkisini almamıştı, oy pusulalarında yoktu ama bugün huzurunuzda seçime girme yetkisini kazanan, kurultayını yapan, artık oy pusulalarında Türkiye Değişim Partisi var. Bu huzur ve gururla karşınızdayım. Bunun için de bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TDP'nin, siyasetin içinde olduğuna vurgu yapan Sarıgül, "Artık 'İktidar değişiyor ama ülkede bir şey değişmiyor' diyenlerin de bir partisi var. Türkiye Değişim Partisi sağcı solcu bir parti değildir. Emek, iş ve AŞ partisidir. Bizim siyasi çizgimizi soruyorlar. Bizim çizgimiz vatan sevgisidir. Bizim çizgimiz millet sevgisidir, bizim çizgimiz insan sevgisidir. Bizim çizgimiz, vicdandır, merhamettir, inşallah da berekettir." sözlerini sarf etti.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Sarıgül, ekonominin ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mustafa Sarıgül, "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"En kızdığımız rakiplerimiz bile olsun, Türkiye Değişim Partisi olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye Değişim Partisi, 'siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli' diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz. Hiç kimse oy almak için, oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını dahi kullanmamalıdır. Bu, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü verici kelimelerdir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi Türkiye Değişim Partisi olarak gerçekten üzer. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla, dövüşle değil, sevgiyle yapılmalı."

Sarıgül, TDP'nin siyasette sevgi dilini kullanacak bir parti olduğuna işaret ederek, "Türkiye Değişim Partisi siyasetin yapılış şeklini değiştiren bir partidir. Türkiye Değişim Partisi olarak kinle, nefretle hiçbir zaman işimiz yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün yurttaşlarımızın gönlüne inşallah sevgi tohumlarını ekecek tek partiyiz." ifadesini kullandı.

Sarıgül'den siyasi cinayetlerin işlenebileceği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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