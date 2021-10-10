BALIKESİR'de muhtar toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz. Belediye meclisinde muhtarlarımız bu görevi yerine getirecek" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi. Balıkesir TDP İl Başkanı Mehmet Akma'nın ev sahipliğinde toplantıya yöneticiler ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar için proje hazırladıklarını belirten Sarıgül, şunları söyledi:

Sarıgül, iktidara gelmeleri durumunda Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını öğrenci ağırlama merkezi yapacaklarını söyledi.