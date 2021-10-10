Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz - Haberler
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Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Politika
Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

BALIKESİR'de muhtar toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz.

BALIKESİR'de muhtar toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz. Belediye meclisinde muhtarlarımız bu görevi yerine getirecek" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi. Balıkesir TDP İl Başkanı Mehmet Akma'nın ev sahipliğinde toplantıya yöneticiler ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar için proje hazırladıklarını belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız doğal olarak mahallenin sorunlarını iyi bildikleri için mutlaka belediye meclis üyesi olmalıdır. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımı görüyorum; halkla ve tabanla fazla diyaloğu yok. Esas diyaloğu olan muhtarlarımız. Muhtarlarımız her evde ne var, ne yok onu biliyor. Meclis üyesi arkadaşlarımıza ulaşamıyorlar. Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz. Belediye meclisinde muhtarlarımız bu görevi yerine getirecek. O zaman ne oluyor; her düşünce, her görüş, belediye meclisinde temsil ediliyor. O nedenle muhtarlarımız bundan sonra inşallah belediye meclisinde hem muhtar hem de belediye meclis üyesi olacak" dedi.

'ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE MUTLU DEĞİL'

Türkiye'de üretici ve tüketicinin mutlu olmadığını belirten Sarıgül, "Üreten çiftçimiz mutlu değil; tüketen, pazara, çarşıya giden yurttaşlarımız mutlu değil. Peki, burada mutlu olan kim? Kim biliyor musunuz? Aracılar mutlu ve büyük marketler mutlu. Türkiye Değişim Partisi olarak, ülkemizi gıdada dışa bağımlı olmaktan çıkaracağız. Kendine yeter haline getireceğiz. Dışardan tarım ürünü ithal edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendi çiftçimizin ürününü değerinde alacağız. Tarlayla, tezgah arasında muazzam bir fark var" diye konuştu.

Sarıgül, iktidara gelmeleri durumunda Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını öğrenci ağırlama merkezi yapacaklarını söyledi.


Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

Sarıgül: Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz

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