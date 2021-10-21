Şamil Tayyar'ın tepki gösterdiği Bülent Arınç'tan manidar açıklama: Sözde siyasetçiler türedi
Bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soru yöneltilen Bülent Arınç'ın bir fıkra anlatarak "Beni kodese mi tıkacaksınız?" sözlerine AK Partili Şamil Tayyar, "Liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti'de niye duruyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Arınç'ın ise "Sözde siyasetçiler türedi. Her devrin adamı ve her kalıba girme becerisini gösteren omurgasızlardan korkmam." ifadelerini kullanması Tayyar'a yanıt verdiği şekilde yorumlandı.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'deki "Yaşayan Hafıza" programına konuk olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soru karşısında da topu taca atmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan çalışmalarını konuşmak istemediğini belirten Arınç, "Bence bu büyüklerimizi konuşalım, günümüze gelme. Adam Rize'de bir suç işlemiş de İstanbul'a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon'un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın. Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul'a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul'a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… 'Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız?' demiş adam…" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlere AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert tepki geldi. Bülent Arınç'ı eleştiren Tayyar, "Bir parti çatısı altındaysanız özgürlüğünüz disiplin kurallarıyla sınırlıdır. Parti disiplini içinde yapıcı eleştiri, meşrudur, demokratiktir. Kimi zaman sınırlar da zorlanabilir. Ama liderinize güvenmiyorsanız, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsanız, o partide kalmazsanız." dedi.
Gelen tepkiler üzerine bir yazılı açıklama yapan Arınç, fıkra olayına şöyle açıklık getirdi: "Geçtiğimiz pazar günü Kanal 42 ekranlarında merhum Oğuzhan Asiltürk'ü ve Milli Görüş'ün önemli figürlerini yad etmek üzere Yaşayan Hafıza isimli programa katıldım. Program öncesinde çerçevesini belirlediğimiz gündeme olan hassasiyetim ve saygımdan dolayı moderatörün program gündeminin dışına çıkabileceğimiz sorular sormasının önüne bir Karadeniz fıkrası ile geçtim; ardından da karşılıklı gülüşerek programı kapattık."
Arınç açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Son 10 yılda gördüğüm bir manzara var. Televizyonlarda ve gazetelerde boy gösteren kıymeti kendinden menkul sözde siyasetçi ve gazeteciler türedi. Bazı medya patronları rahatsız oldukları gazetecileri kendi gazetelerinde işe alıyor, onları kullanıyorlar. Bir kısım siyasetçiler de şerrinden çekindikleri isimleri başını ağrıtacak endişesiyle kendi çevrelerinde tutuyorlar. Bunun örneklerini her zaman görmek mümkün.
Her devrin adamı ve her devrin kalıbına girme becerisini gösteren omurgasızlardan korkmam. Yetersiz nitelikleri sebebiyle siyasette ve toplumun gönlünde yer edemeyen bazılarının ismim üzerinden polemik yaratarak birilerine veya bazı makamlara yaranma çabası, beni doğru bildiklerimi ifade etmekten alıkoymaz. Birileri tarafından maaşa bağlanan siyasetçi tiplerden olmadığım gibi, kalemini ve kelamını para için satan bukalemun tiplerden de olmadım."