Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin her hafta perşembe günü vatandaşla bir araya geldiği Halk Günü Toplantısı devam ediyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin her hafta perşembe günü vatandaşla bir araya geldiği Halk Günü Toplantısı devam ediyor.

İlçe halkının istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenli olarak yapılan toplantı, Belediye hizmet binasının 6. katındaki toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Köse, kısa sürede çözülmesi gereken sorunlarla ilgili notlar alarak birim müdürlerine talimat verdi. Vatandaşların düzenlenen toplantılarda vereceği bilgilerin de çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Bu tür toplantılar halk ile Belediyemiz arasında doğrudan ilişki kurmamıza vesile oluyor. Ayrıca bizler işimizi yaparken her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin sahadaki sonucunu öğrenebilmemiz için oradan bize dönüşlerin olması lazım. İşte bu toplantılarda bu dönüşü de sağlamış oluyoruz. Yapılmış olan hizmetlerde bir yerde bir eksiklik varsa, o eksikliği bu şekilde anlamış oluyor ve onu gidermek için hangi düzeltmeleri yapmamız gerektiğine karar veriyoruz" dedi.

Toplantının diğer faydasının da, hizmet ettikleri toplumu daha yakından tanımayı sağladığını belirten Köse, "Beklentilerin ne düzeyde olduğunu, ondan sonra yapacağımız işleri ne şekilde yaparsak verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına AK Parti'den tepki: Hukuka aykırı

İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına AK Parti'den tepki: Hukuka aykırı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Deniz Akkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Fahrettin Koca Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:58:25. #1.13#