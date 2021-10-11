Saadet Partili Karaduman: 'Devlet market açmaz, fabrika açar' - Haberler
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Saadet Partili Karaduman: "Devlet market açmaz, fabrika açar"

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Saadet Partili Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, devletin market değil fabrika açması gerektiğini söyledi.

KONYA (AA) - Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, devletin market değil fabrika açması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da kağıt toplayıcılarına yönelik operasyona ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kağıt toplama işinin bir düzenlemeye tabi tutulabileceğini, yasal bir statüye kavuşturulabileceğini ifade eden Karaduman, "Baskın yapmak kabul edilebilir değil." dedi.

En ciddi sorunlardan birinin de "hayat pahalılığı" olduğunu dile getiren Karaduman, "En temel gıda ürünleri korkunç oranlarda zamlanmış durumda. Bununla birlikte elektrik, doğal gaz, ev kiraları gibi temel giderler fahiş oranlarda zamlanırken memur, işçi, emeklinin aldığı ücretler de adeta yerinde saymaktadır. İşte bunun adı fakirleşmedir, yoksullaşmadır. Bu yoksulluk milletimizin kaderi değildir. Bu problemleri ortadan kaldırmak, işsize iş, aç olana AŞ temin etmek devletin asli vazifesidir." diye konuştu.

"Türkiye'nin birçok alanda 20 yıldır salgın dönemi yaşadığını" öne süren Karaduman, "Devlet market açmaz, fabrika açar" ifadesini kullandı.

Karaduman, devletin market açmadan önce tarlada üretimi temin etmek zorunda olduğunu belirterek tarım ve hayvancılık politikalarının acilen değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Karaduman, bir soru üzerine, birilerinin "insanların iş beğenmediğini" söylediğini aktararak "Bugün işsizlik problemini görmemek siyasi, iktisadi körlüktür." dedi.

Bir başka soru üzerine Karaduman, mülakat sisteminin adaletsiz olduğunu savunarak "Liyakat ve niteliği esas alan bir mülakat sistemi yerine gençlerin emeğini gasbeden, itaat ve sadakate dayalı bir mülakat sistemi mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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Haber: Saadet Partili Karaduman: 'Devlet market açmaz, fabrika açar' - Haberler
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