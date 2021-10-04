Rusya'da Babalar Günü artık ekimin 3'üncü pazar günü kutlanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da Babalar Günü artık ekimin 3'üncü pazar günü kutlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya'da Babalar Günü artık ekimin 3'üncü pazar günü kutlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkede her yıl ekim ayının 3'üncü pazar günü "Babalar Günü" olarak kutlanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkede her yıl ekim ayının 3'üncü pazar günü "Babalar Günü" olarak kutlanacak.

Tüm dünyada her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Rusya'da artık farklı tarihlerde kutlanacak. Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni kararname ile bundan böyle her yıl ekim ayının 3'üncü pazar gününün ülkede Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Aile kurumunu güçlendirmek ve çocuk yetiştirmede babalığın önemini artırmak için Babalar Günü'nün her yıl ekim ayının üçüncü pazar günü kutlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında ülkede Babalar Günü'nün kutlanacağı günü tartışmaya açmış, daha sonra ilgili kararname bakanlık tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Emre Belözoğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya'da Babalar Günü artık ekimin 3'üncü pazar günü kutlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 22:47:27. #1.17#