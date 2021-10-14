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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Karabağ'ı görüştü

AA / Ali Cura - Haberler | Politika
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Karabağ'ı görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Karabağ" konusunu görüşmek için bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Karabağ" konusunu görüşmek için bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'te Rusya'nın inisiyatifiyle üçlü toplantı yapıldığı bildirildi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de üçlü bildirinin imzalanmasının yıl dönümünün yaklaştığı dönemde anlaşmaların uygulanmasının incelendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu anlaşmada yer alan hükümlerin çoğunun başarıyla uygulandığı belirtildi. Kalan konularda çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus tarafının, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için Azerbaycan ve Ermenistan yönetiminin karşılıklı tutumunu memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, gerek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubu eş başkanları aracılığıyla gerekse ulusal düzeyde mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazır olduğu yinelendi.

Ayrıca Lavrov'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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