Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nden sonra BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abd Başkanı Joe Biden'ın konferansın düzenleneceği Glasgow'da görüşmesi bekleniyordu.

GLASGOW'DA PLANLANAN GÖRÜŞME İPTAL OLDU

Ancak Odatv'nin haberine göre; G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında görüşme gerçekleşince Glasgow'da yapılması planlanan görüşmeler de iptal oldu.

ROMA'DA AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kritik G20 Zirvesi sonrası özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'dan ayrıldı.

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