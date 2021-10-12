Putin: 'Birçok farklı zorluğumuz var ancak asıl düşmanımız milyonlarca vatandaşın düşük gelirleri' - Haberler
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Putin: "Birçok farklı zorluğumuz var ancak asıl düşmanımız milyonlarca vatandaşın düşük gelirleri"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir seçimlerin ardından ilk Duma toplantısında Rus halkının yoksulluğuna ve düşük gelirine dikkat çekerek, "Birçok farklı zorluğumuz var ancak asıl düşmanımız milyonlarca vatandaşın düşük gelirleri" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir seçimlerin ardından ilk Duma toplantısında Rus halkının yoksulluğuna ve düşük gelirine dikkat çekerek, "Birçok farklı zorluğumuz var ancak asıl düşmanımız milyonlarca vatandaşın düşük gelirleri" dedi.

Rusya'da 17-19 Eylül'de parlamentonun alt kanadı Duma seçimlerinin düzenlenmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, milletvekilleri ile Kremlin Sarayı'ndaki George Salonunda bir araya geldi. Açılış konuşması için milletvekillerinin karşısına çıkan Putin, 450 milletvekilinden 218'inin ilk kez seçildiğine işaret ederek, meclisin sorumluluklarından bahsetti. Tüm partilerin milletvekillerine seslenen Putin, "Bölgelerinizde bireyleri ve toplulukları temsil ediyorsunuz. Her fraksiyonun kendi parti programı vardır. Ancak hepinizin Rusya'nın daha iyi gelişimi, yeni anayasamızın güçlenmesi ve ülkemizin değerlerini güçlendirmek konusunda birleşeceğinizden eminim. Elbette ki bu ülkemizin ve halkınızın refah seviyesini yükseltmek adınadır" dedi.

"ASIL DÜŞMANIMIZ DÜŞÜK GELİR"

Konuşmasının devamında korona virüsle mücadele başta olmak üzere sosyal konulara dikkat çeken Putin, ülkedeki düşük gelire de değinerek, asgari ücretin 12 bin 792 ruble (bin 610 Türk lirası) olduğu ülkede düşük gelirin halkın refahını olumsuz etkilediğini aktardı. Putin, "Ülkemizin ve dolayısıyla hepimizin ortak ve çeşitli sorunları var. Bunu tekrar ediyorum. İstikrarlı kalkınmaya, demografik geleceğe yönelik bir tehdit olan asıl düşmanımız vatandaşlarımızın, milyonlarca insanımızın düşük geliridir. Vatandaşların gelirini arttırmak, ülkenin tüm bölgelerinde istihdam oluşturmak, ekonomiyi daha da büyütmek, yüksek teknoloji endüstrilerini desteklemek ve küçük işletmelerin gelişimini hala kısıtlayan engelleri kaldırmak temel görevimizdir" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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