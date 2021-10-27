Portekiz'de siyasi kriz: Başbakan Costa'nın bütçe önerisi meclis tarafından reddedildi

Portekiz Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından sunulan 2022 bütçe önerisini reddedildi. Portekiz demokrasi tarihinde ilk kez yaşanan olayın sonucunda Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın, mevcut hükümeti feshetmesi ve erken seçim kararı alması bekleniyor.

Portekiz Cumhuriyet Meclisi'nde, Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından sunulan 2022 genel bütçe tasarısı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 108 kabul, 117 ret ve 5 çekimser oy ile Costa'nın bütçe tasarısı meclis tarafından reddedildi. Meclis oylamasında hükümete dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) Partisi ve Portekiz Komünist Partisi'nin (PCP) ise ret oyu kullanmasının sonucu etkilediği belirtildi. Portekiz demokrasi tarihinde ilk kez yaşanan bu olay üzerine muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalarda, Başbakan Costa'nın istifa etmesi gerektiği belirtildi.

BAŞBAKAN COSTA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Portekiz'de Sosyalist Parti (PS) ile 2015 yılından bu yana yönetimde olan Başbakan Costa ise yaptığı açıklamada, hükümetin bu oylamadan vicdanı rahat ve başı dik bir şekilde çıktığını ifade etti. En olumsuz koşullarda bile kabinesinin görevi başında olacağına dikkat çeken Başbakan Costa, istifa etmeyi düşünmediğini kaydetti.

Meclis oylamasının ardından mevcut durumda hükümet ise, önceki bütçenin 12'de 1'ine sahip olacakken, Portekiz'in içinde bulunduğu bu siyasi krize çözüm olarak Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın, yetkisini kullanarak mevcut hükümeti feshetmesi ve erken seçim kararı alması bekleniyor.

(Saim Sevinç/İHA)