- Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifleri'ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon yazılı basına açık olarak devam etti.