Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı
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- Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifleri'ni görüşmek üzere toplandı.
- Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı
ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı
Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifleri'ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon yazılı basına açık olarak devam etti.