Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı - Haberler
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Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

- Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifleri'ni görüşmek üzere toplandı.

- Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifleri'ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon yazılı basına açık olarak devam etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesini görüşmeye başladı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Son Dakika Haberleri
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