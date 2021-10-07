Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti - Haberler
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Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti

AA / Sinan Doğan - Haberler | Politika
Peru'da yeni başbakan ve kabine üyeleri yemin etti

Peru'da, istifa eden Başbakan Guido Bellido ve kabine üyelerinin yerine atanan yeni Başbakan Mirtha Vasquez ve bakanlar, yemin etti.

Peru'da, istifa eden Başbakan Guido Bellido ve kabine üyelerinin yerine atanan yeni Başbakan Mirtha Vasquez ve bakanlar, yemin etti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo tarafından atanan Vasquez, yemin konuşmasında, "Her gün onurlu bir şekilde, ayrım yapmaksızın yaşamak için savaşan ve gerçek değişimleri teşvik eden erkekler ve kadınların bu ülkesi için yemin ederim." ifadesini kullandı.

Castillo, Dışişleri Bakanlığı görevine Oscar Maurtua, Savunma Bakanlığı'na Walter Ayala, İçişleri Bakanlığı'na ise Luis Barranzuela'nın getirildiğini belirtti.

Ülkede yönetim krizine neden olan istifaların ardından yeni kabine, birkaç saat içinde yemin ederek görevine resmen başladı.

Savcılık soruşturma başlatmıştı

Öte yandan Peru yerel basınında çıkan habere göre, Bellido'nun ülkede tartışmalara neden olan terörizmle ilgili ifadelerinden sonra savcılık tarafından hakkında açılan soruşturma ve Devlet Başkanı Castillo ile bazı konularda aykırı düşmesinin istifasında rol oynadığı iddia edildi.

Castillo, gün içindeki açıklamasında, Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini duyurmuştu.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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