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Paris İklim Anlaşması TBMM'de kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Paris İklim Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi Tbmm Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Paris İklim Anlaşması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 353 milletvekili oy kullandı ve oy birliği ile 353 oy ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Milletvekilleri yeni elektronik sistem ile ilk defa oy kullandı. Bazı milletvekilleri pusula verdi. - ANKARA

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Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

 Paris İklim Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi

Paris İklim Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi
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Haber: Paris İklim Anlaşması TBMM'de kabul edildi - Haberler
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