Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Tbmm Dışişleri Komisyonunda görüşülmesine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Paris İklim Anlaşması'nın yanında Türkiye'yi ilgilendiren ciddi gelişmelerin de yaşandığını öne sürdü. Koç, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya da görevlendireceği kişilerin, komisyonu bilgilendirmesini istedi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Türkiye'de yaşayan 7 Filistinlinin, 1 ay içinde kaybolduğunu, aileleri ve yakınlarının bir aydır haber alamadığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kayıp Filistinlilerle ilgili emniyet makamlarıyla yakın eşgüdümle durumu takip ettiklerini belirterek paylaşabilecekleri somut bir bilgi olmadığını ifade etti. Kıran, Filistin makamlarıyla da temas halinde bulunduklarını, konuyla ilgili emniyetin sıkı takibi olduğunu kaydetti.

Gündem dışı söz taleplerinin ardından Kıran, sunumuna başladı.