Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi - Haberler
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Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Tbmm Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçildi.

Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
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